L’Italia Under 21 è fuori dagli Europei, e dunque anche dalle Olimpiadi di Parigi 2024. Grande delusione per gli azzurrini di Paolo Nicolato, indicati tra le possibili rivelazioni e invece usciti già ai gironi a causa della sconfitta per 1-0 maturata a Cluj contro la Norvegia nell’ultima partita del girone D. Eppure la Francia ci ha fatto un favore travolgendo la Svizzera per 4-1.

A Cluj decide un gol di Botheim al 65’, proprio subito dopo la più grande occasione creata dagli azzurri, un tiro di Gnonto sull’esterno della rete. Azione sulla destra, cross basso deviato e Botheim, lasciato tutto solo, deve solo spingere nella porta sguarnita.

Gli azzurrini provano a reagire e Cambiaghi a porta vuota colpisce la traversa all’80’. Ma anche la Norvegia ha un paio di occasioni per il raddoppio.

E dopo 5’ di recupero finisce così, 0-1: agli ottavi oltre alla Francia (a punteggio pieno con 9 punti) ci va la Svizzera per la classifica avulsa. Elvetici, azzurri e norvegesi chiudono infatti con 3 punti a testa e con la stessa differenza reti negli scontri diretti, ma il maggior numero di gol fatti (4, contro i 3 dell’Italia e i 2 della Norvegia) premia la Svizzera.

