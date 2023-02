Ancora una serata di coppe europee, le uniche gioie arrivano dalla Conference League.

Europa League

Male le italiane nei playoff per gli ottavi di finale. La Roma spreca diverse occasioni e perde 1-0 a Salisburgo con una rete all’88’ di Capaldo. Josè Mourinho a fine gara è critico: «Abbiamo sbagliato gol incredibili e abbiamo perso un match dominato». La Juve viene fermata (1-1) in garauno dal Nantes allo Stadium. I bianconeri si illudono con Vlahovic (gol su sponda di Chiesa al 12’) e ma vengono raggiunti nella ripresa da Blas in contropiede. Poi colpiscono due pali e una traversa e, a tempo scaduto, recriminano per un rigore non concesso: pare ci fosse un fallo di mano di un difensore dal Nantes, ma per l’arbitro era stato spinto dallo juventino Bremer. Qualificazione agli ottavi rinviata alla gara di ritorno. Max Allegri è deluso: «Dopo l’1-0 ci siamo un po’ addormentati, ora dobbiamo prenderci la qualificazione in Francia. Il tridente? Ha fatto delle buone cose, come tutta la squadra. Ma dobbiamo migliorare». Sul rigore negato non infierisce, ma sorride amaro: «Una decisione che va accettata» Il match più importante dell’Europa era comunque quella del Camp Nou: il Barcellona ha pareggiato 2-2 con il Manchester United. Al gol di Alonso al 50’ replica due minuti dopo Rashford. L’autorete di Koundé porta avanti gli inglesi ma al 76’ salva tutto Raphael per i catalani.

Conference League

Nei playoff alle italiane gira tutto bene. La Lazio in dieci per l’espulsione di Patric batte 1-0 con un gol di Immobile il Cluj. La Fiorentina invece passa d’autorità sul campo del Braga: 4-0 con le doppiette di Jovic e Arthur Cabral.

