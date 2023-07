Edwin Van der Saar, ex portiere di Juventus, Ajax e della nazionale olandese, è ricoverato in terapia intensiva per un'emorragia cerebrale.

Ne da’ notizia il sito online dell'olandese Telegraaf.

Van der Saar, 53 anni, attualmente dirigente dell'Ajax, era in vacanza in un’isola della Croazia, quando improvvisamente ha accusato un malore.

Dopo l’intervento dei soccorsi, l’ex portiere è stato trasportato in ospedale con l’elicottero.

(Unioneonline/l.f.)

