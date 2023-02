Dal comunicato del Giudice sportivo emerge il vero motivo per cui il ricorso non è stato accolto. Anzi, come spiega il comunicato ufficiale, per cui è stato giudicato inammissibile.

Sabato 11 febbraio il Modena ha presentato una memoria in cui eccepiva l’inammissibilità del ricorso del Cagliari in base al Codice di giustizia sportiva, «secondo cui il ricorso deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice sportivo e trasmessa ad opera del ricorrente alla controparte, entro le ore 24 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce».

Il Giudice sportivo ha così ritenuto di accogliere l’eccezione del Modena, «in quanto fondata, perché pone a carico della Società che propone un ricorso l’onere di depositare la dichiarazione di preannuncio del ricorso stesso, unitamente al contributo dovuto, a mezzo di posta certificata, entro le 24 ore del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara».

Si tratta di un adempimento previsto come condizione processuale per l’ammissibilità.

Risulta agli atti, infatti, che tale adempimento non è stato posto in essere dal Cagliari, che non ha trasmesso la dichiarazione di reclamo entro la mezzanotte di sabato 4 febbraio 2023, ovvero del primo giorno feriale successivo alla gara, in quanto ha proposto direttamente reclamo al Giudice sportivo con comunicazione trasmessa, a mezzo posta elettronica certificata, alle ore 23.36 di lunedì 6 febbraio 2023.

© Riproduzione riservata