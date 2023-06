Se il Cagliari sta definendo le operazioni in uscita, incassando quanto dovuto dalle cessioni di Marin, Bellanova e Waluckiewicz, un altro ex rossoblù, già riscattato con obbligo dal Monza, sarebbe in corsa per prendere il posto del suo ex vice a Cagliari.

Si tratta di Alessio Cragno, che potrebbe passare dal Monza all’Empoli per sostituire Guglielmo Vicario, in chiusura con il Tottenham.

L’operazione potrebbe essere favorita dal fatto che Cragno arriva da una stagione non positiva, visto che dall’inizio è stato relegato al ruolo di riserva di Di Gregorio. L’estremo toscano non ha giocato praticamente mai ed è in cerca di un riscatto per rimettersi in competizione anche in chiave azzurra.

© Riproduzione riservata