L’Inter grazie alla doppietta di un micidiale Lautaro Martinez vince la nona Coppa Italia della sua storia, seconda consecutiva con il “re di coppe” Simone Inzaghi. All’Olimpico di Roma Fiorentina rimontata e sconfitta per 2-1: tutte argentine le reti, con Lautaro che risponde a Gonzalez.

Pronti via e la Fiorentina va in vantaggio con una bellissima azione corale: Bonaventura serve a sinistra Ikoné, che trova un assist rasoterra perfetto sul secondo palo, dove irrompe Nico Gonzalez che insacca l’1-0 al 3’ minuto.

La Viola è partita a mille e si fa ancora pericolosa con Amrabat che sfiora il palo e ancora con Nico Gonzalez. Poi esce fuori l’Inter, complice una Fiorentina che, nonostante il vantaggio, se la gioca molto (troppo?) a viso aperto. Dzeko si divora un’enorme chance a tu per tu con Terracciano, sparando alto.

Al 29’ il pareggio dei nerazzurri: Brozovic imbuca per Lautaro che incrocia il diagonale rasoterra e batte Terracciano. Passano 9 minuti e ancora un grande Lautaro, questa volta in girata volante su assist di Barella, firma il sorpasso.

A inizio ripresa si rivede la Fiorentina, ma il colpo di testa di Cabral è centrale. Poi Inzaghi sostituisce Dzeko e l'ammonito Bastoni con Lukaku e De Vrij, Italiano mette Sottil e Mandragora per Ikoné e Castrovilli.

Subito il centravanti belga impegna Terracciano dal limite. L’Inter che si abbassa e difende il risultato per affidarsi quando può ai suoi micidiali contropiedisti. La Fiorentina ci prova, l’ingresso di Jovic per Amrabat trasforma lo schema dei Viola in un vero e proprio 4-2-4. Handanovic respinge un tentativo del solito Nico Gonzalez e una gran botta da fuori di Biraghi si spegne di poco oltre la traversa, ma una ripartenza di Lukaku per poco non mette in porta il neo entrato Gosens.

Finale di enorme sofferenza per i nerazzurri. Tra l’81’ e l’82’ due enormi chance per Jovic: sulla prima, un sinistro ravvicinato, gran parata di Handanovic, sulla seconda, di testa, è il centravanti serbo a non inquadrare la porta. All’87’ un salvataggio alla disperata di Darmian che anticipa Cabral a porta vuota dopo l’ennesima azione di Nico Gonzalez che semina il panico nell’area interista. Ancora Jovic di testa in pieno recupero, palla sul fondo. È l’ultimo squillo dei viola, poi può iniziare la festa dell’Inter.

Entrambe le squadre sono impegnate in finali europee contro avversarie inglesi: quella di Inzaghi sfiderà il City per la Champions il 10 giugno, tre giorni prima gli uomini di Italiano se la vedranno con il West Ham nell’ultimo atto di Conference League.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata