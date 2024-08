Domenica la Cos farà il suo esordio in Coppa Italia giocando il primo turno in casa col Latte Dolce: per la squadra di Francesco Loi sarà la prima gara ufficiale della nuova stagione.

Per il Latte Dolce il secondo impegno dopo il successo nel turno preliminare contro l'Uri.

Intanto oggi alle 19 la Cos giocherà l'ultima amichevole affrontando a Tertenia, alle 19, il Tortolì.

