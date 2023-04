Due club di Serie A nelle semifinali di Champions. E' la speranza che coltiva il calcio italiano, depresso da due mondiali mancati. L'exploit dipende dalla tenuta psicologica dell'Inter nel ritorno col Benfica. Giochi fatti, sulla carta, nell'altra parte del tabellone.

Il Manchester City ha scavato un solco di tre gol nella sfida con un Bayern sull'orlo di una crisi di nervi. Meno ampio il gruzzolo messo in cassaforte dal Real Madrid, in attesa del ritorno con un Chelsea, che rotola verso il fondo della Premier. La Champions si appresta a vivere il ritorno dei quarti e le squadre sono sempre più affaticate: negli incontri di campionato hanno vinto solo Man City e Real, hanno pareggiato Milan, Napoli e Bayern, hanno perso Inter, Chelsea e Benfica. Giovedì tocca alle altre due Coppe. In Europa League la Juve difende un gol di vantaggio contro lo Sporting, la Roma deve ribaltare il ko di Rotterdam. In Conference la Fiorentina dorme sonni tranquilli dopo il 4-1 a Poznam. In Champions tutto lascia pensare a un'imperdibile semifinale Manchester City-Real Madrid, Guardiola contro Ancelotti, lo scatenato Haaland contro il Pallone d'Oro Benzema. Il centravanti norvegese si giova del meccanismo perfetto di Guardiola, che riparte all'assalto di un trofeo che gli sfugge dai tempi del Barca di Messi. Haaland, con la doppietta di sabato al Leicester, è arrivato a 32 gol in 28 gare di Premier, 47 in tutte le competizioni. Numeri da marziano, che rendono improbabile il recupero del Bayern che continua a zoppicare e mantiene la testa della Bundesliga solo perché il Borussia Dortmund si è fatto bloccare dallo Stoccarda, terzultimo.

Tuchel non riesce a incidere, i suoi campioni litigano, e non sembrano esserci le condizioni per un clamoroso ribaltamento (l'ultimo recupero di tre gol fu del Liverpool sul Barcellona nel 2019). Ancelotti gestisce con acume la sua rosa: sei titolari hanno riposato a Cadice, ma il Real ha vinto facilmente e ora si presenta a Stamford Bridge col 2-0 dell'andata. Garanzia per entrambe sarà l'arbitraggio di Orsato, designato dopo il big match degli ottavi Psg-Bayern. Difficile capire la crisi del Chelsea, che ha investito nel mercato cifre da capogiro, ma ha perso 12 gare in Premier. Il traghettatore Lampard non sa che fare: ci vorrebbe un'impresa domani, ma Benzema e Vinicius sembrano in grado di colpire anche in trasferta. Appena una sconfitta in meno (11) per l'Inter bifronte, che ha perso anche col Monza, dopo l'impresa perfetta di Lisbona. A consolare in parte Inzaghi, sempre più in bilico, un dato inconfutabile: il Benfica ha inanellato in una settimana tre ko mettendo a rischio uno scudetto che sembrava sicuro.

E' la condizione e il gioco che sono mancati alla squadra di Schmidt, che ha pero qualità per cercare di recuperare. Tutto è in gioco nel derby italiano. Il Napoli ha perso due volte col Milan, ma recupera Osimhen che può fare la differenza, spalleggiato da una squadra che gioca a memoria e che sta vincendo lo scudetto anche con le recenti frenate. Pioli ha sacrificato la gara col Bologna con un doveroso turnover, ma neanche l'ingresso dei titolari ha consentito il sorpasso. Spalletti può contare sulla pace fatta tra il presidente De Laurentiis e i tifosi. Il tifo del Maradona potrebbe dare la scossa ai futuri campioni, ma sarà una gara complicata per entrambe. Appuntamento alle 21 di domani.

Le altre italiane

Momenti psicologici diversi per le italiane in Europa League: la Juve ha perso col Sassuolo e attende con trepidazione il responso del collegio di disciplina del Coni che mercoledì deciderà sul -15. Il giorno dopo affronterà a Lisbona lo Sporting col vantaggio di un gol, dopo avere stentato nell'andata. Toccherà a Di Maria, Chiesa e Rabiot trascinare la squadra. Ennesimo sold out all'Olimpico per la Roma che deve recuperare un gol al Feyenoord, cercando di bissare l'impresa con la Real Sociedad. Il recupero psicologico di Pellegrini e Abraham, la saldezza della difesa, la determinazione mostrata con l'Udinese danno speranze ai tifosi, ma servirebbe anche il genio di Dybala, che dovrebbe recuperare. Molto incerta la sfida tra Siviglia e Manchester United, dopo il 2-2 dell'andata. In Conference la Fiorentina di Italiano annusa la semifinale dopo la goleada in casa del Lech Poznam. L'altra favorita, il West Ham, parte dall'1-1 dell'andata contro il Gand.

