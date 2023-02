Alla festa del “Nespoli” non ci sarà tutta la Sardegna. Anche se è previsto il pubblico delle grandi occasioni, per Olbia-Torres, derby numero 110 della storia (tra C, D, Coppa e categorie inferiori, informano gli esperti), l’Osservatorio del ministero dell’Interno ha ritenuto di favorire solo la presenza nel piccolo stadio di spettatori residenti nella Provincia di Sassari.

Sarà una partita calda. Sugli spalti non ci saranno gli ultrà sassaresi della Nuova Guardia, decimati dai daspo per gli scontri interni al gruppo in curva nord al Vanni Sanna, qualche settimana fa. Ma da Sassari giurano che la Torres al Nespoli non sarà sola.

In campo c’è attesa per le giocate di Daniele Ragatzu e di Daniele Dessena dalla parte dei bianchi, per le progressioni di Diakite e le invenzioni risolutive di Scappini sul versante rossoblù.

Saranno i temi principali, questi, ma non gli unici del derby sardo per eccellenza. Anche più di Torres-Cagliari, ormai in soffitta da decenni. Provando a guardare oltre i tre punti in palio, ne siamo certi, domani trionferà comunque l’Isola. A prescindere dai daspo e dalle rivalità, che comunque, nel calcio di provincia, restano il sale di uno spettacolo imperdibile.

Le probabili formazioni

Olbia (3-4-1-2): Sposito; Brignani, Bellodi, Emerson; Arboleda, Dessena, La Rosa, Travaglini; Biancu; Nanni, Ragatzu. Allenatore Occhiuzzi.

Torres (4-3-1-2): Salvato; Fabriani, Antonelli, Dametto, Girgi; Lora, Urso, Masala; Saporiti; Diakite, Scappini.

Arbitro: Arena di Torre del Greco.

