«Stiamo lavorando insieme al Comune per migliorare lo stadio, sia come capienza e fruibilità, che come impianti per il settore giovanile», ha spiegato il presidente della Torres Stefano Udassi all'inaugurazione del primo dei tre campi ridotti, situato alle spalle della gradinata del “Vanni Sanna”.

Il presidente rossoblù ha anche commentato la conferma del tecnico Alfonso Greco: «Abbiamo dato un segnale di continuità al progetto tecnico e ora il mister, insieme al direttore sportivo, lavoreranno per migliorare la squadra e cercare di divertirci e far divertire il pubblico». A proposito del ds sembra ormai scontata la conferma di Andrea Colombino.

Da una parte si cercano giocatori per rinforzare la rosa, dall'altra si lavora per le conferme. «È troppo presto per dire quale sarà la percentuale di giocatori che verranno confermati, di sicuro l'obiettivo è di avere una squadra in grado di affrontare un girone particolarmente difficile, che è quasi una B2».

