Il Cagliari in Valle D'Aosta per dare il via alla seconda parte della preparazione in vista dell’esordio in Coppa Italia e dell’inizio del campionato di Serie A (prima gara contro il Torino).

I rossoblù si alleneranno ai piedi delle Alpi, tra Chatillon e Saint Vincent fino al 4 agosto.

In programma anche tre amichevoli per testare fiato e schemi: il 26 luglio contro la Roma U19 (alle 20); il 29 luglio alle 19 il confronto con la Juventus under 23. Il 2 agosto, infine, alle 17 ci sarà il test con il Como allo stadio "Brunod" (Châtillon).

Trenta i giocatori convocati da Claudio Ranieri.

Le novità rispetto alla prima lista del raduno di Assemini riguardano i nuovi arrivati Jankto, Oristanio, Augello e Scuffet. C'è anche il portiere della Primavera Iliev. Non c'è invece, Delpupo, destinato al Taranto.

In chiusura l’affare Shomurodov: l’attaccante uzbeko potrebbe raggiungere i rossoblù nelle prossime ore.

Proseguono poi le altre trattative: il club di Giulini continua infatti a fare la corte al difensore Palomino dell'Atalanta e al centrocampista dell'under 20 Matteo Prati.

Nel mirino anche un'altra punta: David Okereke della Cremonese.

