Il popolo rossoblù si prepara ad accogliere i suoi eroi, con una festa in grande stile all’Unipol Domus. Alle 18.30 via alle celebrazioni, con le porte aperte allo stadio dalle 17.

L’ingresso è libero, ma chiaramente è stato necessario contingentare le presenze, sino all’esaurimento dei seggiolini disponibili allo stadio.

Ecco che, come in occasione dell’evento alla Fiera con il maxischermo, è scattata la corsa al pass. Il sito del Cagliari ha pubblicato il link di TicketOne per scaricare il proprio biglietto, ma la “fila” conta già migliaia di tifosi in coda.

