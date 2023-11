Sarà Matteo Marchetti di Ostia Lido a dirigere Cagliari-Monza, la sfida valida per la tredicesima giornata di campionato. I rossoblù ripartono, dopo la pausa per le nazionali, con un lunch-match importante per allontanarsi dalla parte calda della classifica. Sono quattro i precedenti dei sardi con l’arbitro laziale: due sconfitte, una vittoria con la Samp nell’ottobre del 2021 e un pareggio, arrivato nello scorso campionato, per 0-0, contro il Genoa. Questo il quadro completo della tredicesima giornata.

Sabato

15.00 Salernitana-Lazio (Prontera)

18.00 Atalanta-Napoli (Mariani)

20.45 Milan-Fiorentina (Di Bello)

Domenica

12.30 Cagliari-Monza (Marchetti)

15.00 Empoli-Sassuolo (Sozza)

15.00 Frosinone-Genoa (Zufferli)

18.00 Roma-Udinese (Massimi)

20.45 Juventus-Inter (Guida)

Lunedì

18.30 Hellas Verona-Lecce (La Penna)

20.45 Bologna-Torino (Colombo)

Classifica

Inter 31, Juventus 29, Milan 23, Napoli 21, Atalanta 20, Fiorentina 20, Roma 18, Bologna 18, Monza 17, Lazio 17, Torino 16, Frosinone 15, Genoa 14, Lecce 14, Sassuolo 12, Udinese 11, Empoli 10, Cagliari 9, Hellas Verona 8, Salernitana 5.

