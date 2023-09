C’è Daniele Doveri per Cagliari-Udinese. Sarà il fischietto romano a dirigere il match dell’Unipol Domus, in programma per domenica alle 12.30. L’arbitro è lo stesso del contestatissimo Benevento-Cagliari del maggio del 2021: in quell’occasione Doveri concesse un rigore ai padroni di casa, salvo revocarlo dopo la revisione del Var. Il match sarà valido per la quarta giornata di campionato, che presenta subito due super-sfide. Sabato, alle 15, apre il turno Juventus-Lazio. Tre ore dopo, a San Siro, fischio d’inizio per il derby della Madonnina. Ecco il programma completo.

Sabato

15.00 Juventus-Lazio (Maresca)

18.00 Inter-Milan (Sozza)

20.45 Genoa-Napoli (Fabbri)

Domenica

12.30 Cagliari-Udinese (Doveri)

15.00 Frosinone-Sassuolo (Prontera)

15.00 Monza-Lecce (Marinelli)

18.00 Fiorentina-Atalanta (Pairetto)

20.45 Roma-Empoli (Sacchi)

Lunedì

18.30 Salernitana-Torino (Giua)

20.45 Hellas Verona-Bologna (La Penna)

Classifica

Inter 9, Milan 9, Juventus 7, Lecce 7, Atalanta 6, Napoli 6, Hellas Verona 6, Fiorentina 4, Frosinone 4, Bologna 4, Torino 4, Lazio 3, Sassuolo 3, Genoa 3, Monza 3, Salernitana 2, Udinese 2, Roma 1, Cagliari 1, Empoli 0.

