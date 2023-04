Clamoroso a San Siro, dove la Fiorentina ha battuto l’Inter 1-0 con un gol dell’ex milanista Bonaventura. Un risultato sorprendente soprattutto per come maturato, con tantissime occasioni da gol sciupate dai nerazzurri. In serata la vittoria di misura della Juventus sull’Hellas Verona, decide un gol di Kean nella ripresa. Alle 15, invece, l’Atalanta aveva superato la Cremonese per 3-1, grazie anche ai gol dei subentrati Boga e Lookman.

Il turno si chiuderà lunedì sera con Sassuolo-Torino, ma il big match arriverà domenica sera, alle 20:45, con Napoli-Milan: la sfida è più pesante per i rossoneri che per gli azzurri (il campionato è ipotecato), ma rappresenta un importante banco di prova in vista della doppia sfida nei quarti di finale di Champions.

Sabato

15:00 Cremonese-Atalanta 1-3 (44’ De Roon, 56’ rig. Ciofani, 72’ Boga, 90’+3’ Lookman)

18:00 Inter-Fiorentina 0-1 (53’ Bonaventura)

20:45 Juventus-Hellas Verona 1-0 (56’ Kean)

Domenica

12.30 Bologna-Udinese (Ferrieri Caputi)

15:00 Monza-Lazio (Marcenaro)

15:00 Spezia-Salernitana (Orsato)

18:00 Roma-Sampdoria (Irrati)

20:45 Napoli-Milan (Rapuano)

Lunedì

18:30 Empoli-Lecce (Fabbri)

20:45 Sassuolo-Torino (Pezzuto)

Classifica

Napoli 71, Lazio 52, Inter 50, Milan 48, Atalanta 48, Roma 47, Juventus 44 (-15), Fiorentina 40, Udinese 38, Bologna 37, Torino 37, Sassuolo 36, Monza 34, Empoli 28, Lecce 27, Salernitana 27, Spezia 24, Hellas Verona 19, Sampdoria 15, Cremonese 13.

*una partita in più

