Il premio Renato Raccis, bomber di Mandas che il 17 giugno avrebbe compiuto cent’anni e che fece le fortune di Livorno e Milan negli anni del periodo pre e post bellico, sarà assegnato a Pietro Paolo Virdis.

Anche lui bomber ma, a differenza di Raccis, ha avuto il privilegio di vestire la maglia del Cagliari e di vincere, con il Milan, uno scudetto e una Coppa dei Campioni. Renato Raccis era originario di Mandas e ha sempre avuto l’Isola e Cagliari, dove è morto nel 1979, nei suoi pensieri: avrebbe voluto vestire la maglia rossoblù ma, per l’epoca, era un fuoriclasse. Ha segnato caterve di gol a Livorno, trascinando i toscani al secondo posto della Serie A. Erano gli anni del Grande Torino.

Il premio Raccis, domani alle 10.30, nella sede del Coni Lombardia, in via Piranesi 46 a Milano, grazie alla collaborazione con il Gruppo giornalisti sportivi-Ussi Lombardia, sarà consegnato dal sindaco Umberto Oppus a Virdis, che si è stabilito a Milano, dove gestisce con successo un ristorante.

All’evento – che sarà aperto dall’assessore regionale al Turismo Gianni Chessa e chiuso dall’assessora all’Industria Anita Pili – prenderanno parte i figli di Renato Raccis, Giorgio e Donatella.

Sarà l’occasione per ricordare un campione del passato e rendere onore a un ex calciatore come Virdis che, fosse dipeso da lui, sarebbe rimasto a vita nella sua Isola.

© Riproduzione riservata