Nuova penalizzazione per la Reggina e adesso il regolare svolgimento dei playoff di Serie B, nelle date già definite, è in bilico: potrebbero slittare per via dei ricorsi che la società calabrese ha intenzione di presentare.

Altri quattro punti in meno, dopo i tre già tolti lo scorso 17 aprile, come definito dal Tribunale Federale Nazionale nell'udienza di oggi. In aggiunta, tre mesi di inibizione per l'amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore del club, Paolo Castaldi.

La motivazione è, in particolar modo, legata al mancato pagamento degli stipendi di diversi tesserati, relativi alle mensilità di gennaio e febbraio, e per il permanere del mancato pagamento (al 16 marzo scorso) di quelli di novembre e dicembre 2022.

La Reggina, ultima squadra della zona playoff, scivola adesso a 42 punti ossia +4 su quella playout. Ma l'11 maggio ci sarà il ricorso alla Corte Federale d'Appello.

CLASSIFICA SERIE B

Frosinone 71

Genoa 67 (-1)

Bari 61

Südtirol 54

Parma 52

Cagliari 51

Pisa 46

Ascoli 46

Venezia 45

Palermo 45

Modena 44

Como 43

Ternana 43

Reggina 42 (-7)

Cittadella 38

Brescia 38

Cosenza 38

Perugia 36

Spal 35

Benevento 32

