Se n’è andato proprio nel giorno del derby umbro, lui che aveva fatto grande il Perugia e che aveva assaporato l’ebbrezza dell’alta classifica con l’Inter, riportato in Serie A il Milan negli anni della gestione Farina e provato a tenere in orbita, anche se in B, una Lazio che non era più quella di Chinaglia e Re Cecconi.

E’ morto ieri, all’età di 82 anni, Ilario Castagner. Da qualche tempo era in cura in un ospedale di Perugia.

Con lui se ne va un’altra fetta di un calcio nobile, fatto di lotta, di contrasti dalle retrovie, di coraggio. Il suo Perugia, quello di Paolo Rossi, nel 1978/1979, chiuse secondo con il record di imbattibilità. Mai nessuno ci riuscì prima di lui. Un po’ in tutti gli stadi, nel prosieguo della sua carriera, Castagner è stato accolto con applausi di stima. Del resto, in campo, da sportivo vero, metteva davanti a tutto il rispetto dell’avversario e la lealtà.

Toccanti le parole su Facebook dal figlio Federico: «Oggi se ne è andato il sorriso più bello del Calcio italiano. Grazie a tutti i medici e al personale sanitario dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia che in queste ultime settimane si sono presi cura di lui. Ciao papà...». L’ultima carezza.

