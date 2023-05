«Sono entrato per la prima volta in occasione di un Milan-Cagliari. Ci misi un venti minuti per cercare di entrare in tempo e poi persi quattro minuti e venti secondi spesi in spinte, spintoni, dov’è che vuoi andare pirla, prima di riuscire a vedere il campo a colori. Peccato che Gigi Riva avesse segnato al quarto minuto esatto, risultato finale Milan-Cagliari 0-1».

Ricorda così Diego Abatantuono il suo primo ingresso allo stadio di San Siro, negli anni Settanta.

In un’intervista al Corriere della Sera l’attore ha preso posizione nella diatriba che da anni vede al centro il futuro del Meazza e che spacca i tifosi di Milan e Inter tra chi vorrebbe conservare lo storico “tempio del calcio” e chi, invece, vorrebbe che fosse sostituito da un impianto nuovo e moderno. «Teniamocelo stretto. Ha regalato colori, storie e miti», ha detto Abatantuono, schierandosi nella fazione dei “conservatori”.

Poi l’aneddoto sulla sua “prima volta” sugli spalti della Scala del Calcio e la delusione, per un milanista sfegatato come lui, di vedere i rossoneri battuti in casa dai rossoblù grazie a Rombo di Tuono.

«Così – aggiunge Abatantuono – al debutto, ho visto al massimo dei sardi che ridevano con addosso dei vestiti grigio-Nuoro e dei denti cariati grigi anche loro, abbinati a delle azioni inconcludenti del Milan. Ero contento lo stesso perché i sardi sorridenti erano più rari della figurina di Boranga. Parlavano – scherza – in un linguaggio misterioso che poi, si è saputo, era dialetto sardo».

(Unioneonline/l.f.)

