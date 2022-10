Le prime emozioni alla Domus arrivano quando sono trascorsi oltre dieci minuti dal fischio d’inizio. Deiola all’11’ sfiora di testa una palla arrivata dall’angolo, ma non trova la porta difesa da Joronen.

Nelle fasi successive il pallino del gioco passa ai lagunari che vanno vicini alla rete per ben due volte.

Al 14’ con Pohjanpalo, che tutto solo nell’area piccola – in posizione regolare – sbaglia il colpo.

Brividi poco dopo quando Novakovich galoppa lungo tutta l'area rossoblù: il suo tiro insidioso viene annullato da Radunovic, che respinge.

Sulla palla si avventa Zampano: la sua conclusione finisce al lato.

Sta per scattare il 24’ quando è ancora Pohjanpalo a far tremare il popolo rossoblù: il suo tiro da fuori area si stampa contro il palo destro della porta cagliaritana, con Radunovic già battuto.

GOL DI MANCOSU. La svolta arriva al 37’. Mancosu tira dritta in porta una punizione concessa per un fallo subito da Rog sul lato sinistro d’attacco, a ridosso dell’area avversaria. Joronen, forse anche complice una deviazione, non può fare niente. Cagliari in vantaggio.

LE FORMAZIONI INIZIALI. Scatta l’ora di Pavoletti. Sarà il bomber livornese a guidare l’assalto del Cagliari al Venezia per riscattare l’ultimo ko col Bari, riprendere la corsa verso la vetta e cancellare, allo stesso tempo, la macchia di quel 22 maggio al Penzo che costò ai rossoblù la retrocessione in Serie B.

E al fianco del capitano, a sorpresa, ci sarà Pereiro. Parte così dalla panchina Lapadula, rientrato solo giovedì in Italia dopo gli impegni con la nazionale peruviana.

Novità anche a centrocampo, con Deiola al posto di Makoumbou, e in difesa, con Barreca per la prima volta titolare. Eccoli, dunque, gli undici scelti dal tecnico Liverani per la sfida con i lagunari: Radunovic, Zappa, Goldaniga, Altare, Barreca, Nandez, Deiola, Rog, Mancosu, Pereiro e Pavoletti. Con le formazioni ufficiali sale ulteriormente l’adrenalina alla Unipol Domus in vista del fischio d’inizio, fissato per le 14.

Il Venezia, allenato dal croato Javorcic, romperà a sua volta il ghiaccio con Joronen, Wisniewski, Modolo, Ceccaroni, Zampano, Busio, Andersen, Cuisance, Haps, Novakovich e Pohjanpalo. Arbitra per la prima volta il Cagliari il calabrese Cosso, al Var Pairetto.

Fabiano Gaggini

