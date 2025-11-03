Il calendario stretto complica l'avvicendamento in panchina. Domani sera al PalaSerradimigni ci sarà ancora Massimo Bulleri a guidare la Dinamo che ospita alle 20.30 lo Sporting Lisbona per il primo turno di ritorno della fase a gironi di Europe Cup. All'andata 80-77 per i portoghesi che nel finale fecero un break di 10-0.

Paradossalmente nella coppa europea la squadra sassarese va meglio: con due vittorie su tre è in corsa sia per il primato sia per rientrare tra le migliori sei seconde, che garantisce l'accesso agli ottavi.

Intanto il coach Alessandro Ramagli ha firmato in A2 per Bergamo che ha esonerato Andrea Zanchi. Resta la carta Gianmarco Pozzecco quella da giocare per riaccendere l'entusiasmo, ma non è un'operazione semplice. Anche se favorirebbe il rientro del play Marco Spissu, che sino a giugno è sotto contratto con Saragozza. Altri tecnici liberi sono Walter de Raffaele, ex Venezia e Tortona, e Frank Vitucci, ex Avellino e Treviso.

L'impressione è che visti i tempi stretti si aspetterà comunque l'esito della gara di giovedì contro Cantù, sempre al PalaSerradimigni. Sarà quella la partita che dirà se la Dinamo può risollevarsi o ha bisogno di una scossa forte e questo non riguarda solo l'allenatore ma anche qualche giocatore.

