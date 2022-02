Con le prime gare e le medaglie, oggi i Giochi olimpici invernali di Pechino entrano nel vivo.

Ma i problemi sono in agguato come accade sempre negli eventi all’aperto e a farne le spese, per primi, sono stati i discesisti che a causa del forte vento non sono riusciti a effettuare la terza e ultima sessione di prove della libera olimpica maschile, in vista della gara di domani.

Solo tre atleti, l'azzurro Christof Innerhofer, l'austriaco Matthias Mayer e il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, sono scesi prima dello stop sul percorso "Rock” lungo 3,1 chilometri allo Yanqing National Alpine Skiing Centre.

La temperatura percepita, per le forti raffiche di vento, è scesa fino a quasi -29 gradi Celsius e per domani le previsioni non sembrano destinate a migliorare. Restano quindi grandi le incognite.

A rischio le gare ai poligoni, anche alle prove di biathlon, che proprio oggi apre il suo programma con la staffetta mista dove è impegnata la squadra azzurra. Sei i titoli in palio oggi e per l'Italia ci sono speranze di podio oltre che proprio nel biathlon, soprattutto nel pattinaggio di velocità, con Francesca Lollobrigida impegnata nei 3000 metri, e nello short track, anche lì con la staffetta mista guidata dalla pluri olimpionica Arianna Fontana.

