Contribuire in modo concreto alla lotta ai tumori femminili, ma anche sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e diagnosi precoce. Questo lo spirito che domenica animerà gli equipaggi partecipanti alla seconda edizione della Sail for Women, organizzata a Cagliari dall’associazione Armatori Vela d’altura Sardegna (Avas).

La veleggiata partirà dalla Sella del Diavolo per percorrere tutto il tratto antistante la spiaggia del Poetto, scandito da tre boe di disimpegno.

La Sail For Women sarà preceduta, nella giornata di sabato, dalla manifestazione collaterale Kayak & Sup for Women. L’obiettivo è lo stesso, ma raggiunto a bordo di due strumenti diversi: canoe e tavole stand up paddle. La manifestazione, di carattere non competitivo, si svolgerà all’altezza di Marina Piccola su due percorsi di uno o due miglia a scelta dei concorrenti, entrambi con partenza alle 11.

“Entrambe le manifestazioni – sottolinea Carlo Cottiglia, armatore e presidente dell’Avas – prevedono una raccolta fondi per Salute Donna, onlus impegnata nella lotta ai tumori femminili attraverso la prevenzione e diagnosi precoci. I fondi saranno utilizzati per l'acquisto di strumentazione diagnostica per malattie tumorali”.

