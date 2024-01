Troppo forte l'Autosped Derthona per la Techfind Selargius. Dopo la gioia per la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia, le giallonere incappano in un netto ko sul parquet della capolista dell'A2 Femminile (87-61).

Senza Berrad (frattura del quinto metatarso, stop di almeno un mese), e con El Habbab, Ceccarelli e Pavrette a mezzo servizio, le selargine sono riuscite a reggere solo in avvio. Vana la doppia-doppia da 22 punti e 11 rimbalzi di El Habbab.

La gara. La Techfind prova ad approcciare la gara con personalità, e dopo 4 minuti conduce sul 7-5 grazie a una conclusione vincente di Mura. Derthona non ci sta e risponde piazzando un break di 9-0 che indirizza il primo periodo (21-14).

Nel secondo quarto le padrone di casa accelerano ancora nella metà campo offensiva (30 punti in 10 minuti), il San Salvatore prova a resistere con i canestri mandati a segno da Granzotto ed El Habbab, ma evidenzia troppe lacune in difesa. Alla pausa lunga, allora, il divario tra le due squadre diventa ancor più largo (+22 per le piemontesi sul 51-29).

Nel secondo tempo il canovaccio della sfida non cambia: Tortona non si limita ad amministrare ma allunga ancora toccando agevolmente il +30 (68-38).

Coach Righi, dal canto suo, allunga la rotazione concedendo spazio anche alle giocatrici più giovani. Tra queste anche la giovanissima (classe 2005) Corongiu, in campo senza paura per 10 minuti e capace di andare a referto con 5 punti personali. Al 40' il tabellone recita 87-61 per Derthona, che mantiene il suo ruolo di capolista.

La Techfind, invece, proverà a rifarsi nel prossimo match interno contro un’altra formazione di vertice come San Giovanni Valdarno.

Autosped Derthona Basket-Techfind San Salvatore Selargius 87-61



Autosped Derthona: Premasunac 11, Cerino 17, Leonardi 13, Attura 7, Melchiori 15, Marangoni 6, Espedale 2, Baldelli, Gianolla 13, Thiam 3, Cocuzza, Castagna. Allenatore Cutugno



Techfind San Salvatore: Reani 2, El Habbab 22, Mura 9, Granzotto 10, Ceccarelli 8, Pandori 1, Valenti ne, Porcu, Corongiu 5, Pavrette 4. Allenatore Righi



Parziali: 21-14; 51-29; 70-47

