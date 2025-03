Ha impiegato una stagione il Muravera, per prendersi la serie A1 maschile. Alla sua prima partecipazione alla serie A2 ha dominato il girone B e nonostante il rallentamento finale, ha vinto il campionato con due giornate di anticipo.

Il weekend pongistico ha portato in dote il primo posto del Norbello nella A1 femminile al termine della regular season, la certezza dei playoff del TT Sassari nella A1 maschile ma anche la retrocessione in A2 maschile del Norbello a due turni dalla fine.

Serie A1 maschile

Nonostante un rotondo 4-0, al TT Sassari ci sono volute quattro ore per battere la Bagnolese ed esultare per l’accesso ai playoff scudetto, alla prima stagione nella massima serie. Baciocchi, Ismailov due volte e Puppo hanno vinto le loro partite al quinto set. Altro particolare hanno sempre dovuto rimontare dopo il primo set.

Il Norbello saluta la serie A1, il verdetto matematico è giunto dopo la sconfitta di Prato, 4-1. Entrambe le squadre nella migliore formazione, ma i toscani hanno avuto ragione. Per il Norbello punto di Alto.

Serie A1 femminile

Il Norbello chiude al primo posto in solitudine e attende l’avversaria dei playoff, una tra Muravera e Quattro Mori. Il sigillo del primato è giunto venerdì da Bolzano dopo il 3-3 con il Sud Tirol, con due punti dell’imbattuta Matelova e uno di Sikorska. Domani il Quattro Mori recupera la partita con il Sud Tirol, si gioca al Palatennistavolo, con un pari passano le ragazze di Curcio per il miglior risultato negli scontri diretti con il Muravera.

Serie A2 maschile

Il Muravera è promosso in serie A1. L’unica squadra che poteva insidiarla era Torre del Greco, di fronte ieri alla Palestra Cuccu. Al Muravera per non essere più raggiunto bastava vincere un set forte del 4-0 dell’andata in Campania. Ha perso 4-2 ma tanto basta per festeggiare. Senza lo spagnolo Lillo e con l’esordiente Costa, ci ha pensato Marco Poma con due punti. La prima vittoria, quella della promozione l’ha ottenuta con Pellegrini, al quinto set rimontando lo svantaggio. Per il coach Sandro Poma è la seconda promozione in carriera, la prima fu con la Marcozzi, un’altra la sfiorò con il TT Sassari.

A proposito della Marcozzi, ha pareggiato 3-3 con il Sant’Espedito Napoli, con due punti di Kuznetsov e uno di Rosca.

Nel girone A si complica il cammino del Santa Tecla Nulvi battuto 4-2 dal Milano Sport. Ora Reggio Emilia, secondo, è a un solo punto. Senza l’infortunato Mongiusti è bastata una sconfitta di Cappuccio e Koldas per rimettere tutto in discussione a due giornate dalla fine, battuti 3-2 da Fantoni e Izzo.

