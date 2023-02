Dopo la sconfitta a Venezia, è sempre più in bilico la posizione di Daniele De Rossi sulla panchina della Spal, terzultimo in classifica in Serie B.

Il rapporto tra la società ferrarese e l'allenatore è sempre più incrinato e resta da capire se verrà presa una decisione nelle prossime ore (sarebbe già pronto Massimo Oddo a subentrare) quando arriverà in città il presidente statunitense Joe Tacopina o se si attenderà di vedere l'esito della partita casalinga con il Como, sabato pomeriggio.

De Rossi è arrivato l'11 ottobre, alla sua prima esperienza da tecnico. Nell'ultimo periodo, oltre alla crisi dovuta alla mancanza di risultati, c'è stato anche uno scontro tra l'allenatore e il ds Fabio Lupo sul mercato, che ha peraltro visto l'arrivo a Ferrara dell'ex compagno di squadra Radja Nainggolan. A proposito: che cosa farà il Ninja se davvero De Rossi dovesse essere esonerato?

