L’obiettivo resta la salvezza. Ma con una partenza così l’Arzachena si candida a essere una delle protagoniste del campionato di Promozione. Dopo il 5-1 rifilato a domicilio all’Atletico Bono fanalino di coda del girone B la squadra di Mauro Ottaviani è seconda in classifica da sola con 10 punti dietro alla schiacciasassi Alghero, unica formazione a punteggio pieno dopo le prime quattro giornate.

Ma non solo: a oggi gli smeraldini sono imbattuti, e vantano la miglior difesa del torneo con una sola rete subita al pari del Luogosanto. Lecita la soddisfazione del presidente. “Elogi al mister e alla squadra per la vittoria, anche perché, a un certo punto della partita, in campo c’erano sei fuoriquota, tra i quali Abeltino, che proviene dal vivaio, Porcu, un 2008, e Pereira, classe 2007”, interviene Pasquale Cossu all’indomani della trasferta di Bono.

«Sono davvero contento: complimenti al nostro direttore Antonello Zucchi per la squadra che ha costruito, giovane e di talento. Non dimentichiamoci che l’età media è di circa 22 anni. Ora – aggiunge il presidente dell’Arzachena – continuiamo a guardare avanti con umiltà verso la salvezza». Ma Cossu si aspettava un inizio così? «Sapevamo di poter fare bene – ammette il numero uno smeraldino – così tanto, però, no. I ragazzi si stanno comportando da uomini: godiamoci il momento e viaggiamo sulle ali dell’entusiasmo».

Domani i biancoverdi torneranno in campo per preparare la prossima sfida, in programma domenica alle 16: al Biagio Pirina arriva il San Giorgio Perfugas, reduce dalla prima sconfitta in campionato, il pesante 4-0 subito in casa dal Coghinas.

