Primo titolo sardo assoluto, nuovo personale e un'ottima forma in vista dei Tricolori di categoria. Ludovico Bertelli (Promogest) ha fatto suoi i 100 rana in 1’05”45, ieri nella prima giornata dei campionati sardi assoluti nella piscina di Lu Fangazzu a Sassari. Una prova di carattere per l’allievo di Nicola Pau, che si è imposto su Enrico Puxeddu (Sport Full Time) secondo in 1’05”77. Le soddisfazioni per la Promogest non terminano qui con altri due titoli regionali che portano la firma di Andrea Pusceddu sui 200 farfalla in 2’07”14 e Martina Fanunza sui 50 stile in 27”66. Si confermano su ottimi livelli anche Anna Conti (Sport Full Time) e Francesca Zucca (Esperia): la Conti ha dominato i 100 dorso (1’04”05) e i 400 misti (4’54”19) così come la Zucca i 100 rana (1’10”47). Bravo Gianluca Russu (Olbia Nuoto) primo sui 100 dorso in 59”19. Oggi seconda giornata.

Mattia Lasio

