Omar Magliona pronto a tornare in pista a Misano nel Master Tricolore Prototipi.

Il pilota sardo sarà impegnato nelle sfide del terzo round stagionale della serie nazionale che nel weekend del 23 luglio lo rivedranno in azione con la Norma M20 FC by CMS. Gare sabato ore 16.15 e domenica ore 15.35 in diretta su MS Motor TV (Sky 229).

Dopo la doppietta di Varano, il 9 volte campione italiano nella Velocità in Salita e campione in carica dello stesso Master Tricolore Prototipi torna dunque in azione.

Il driver sassarese sabato sarà impegnato nelle qualifiche, sempre sabato alle 16.15 scatta gara 1, domenica alle 15.35 gara 2 conclude il weekend di gare.

«Lo scorso anno abbiamo vinto il titolo proprio sul circuito romagnolo e tornarci ha un sapore particolare», dichiara Magliona. «Di sicuro si sentirà un po’ di emozione all’inizio, ma poi visiera giù e dare gas perché ogni gara, ogni weekend, ogni stagione fa storia a sé e noi siamo abituati a non mollare mai. L’incognita più grande sarà il meteo e quindi quanto effettivamente farà caldo. Fin dalle prove libere cercheremo di lavorare sulle scelte giuste per le quali optare in gara, sia di assetto sia di strategia pneumatici. Con la squadra partiamo molto carichi e determinati con l’obiettivo di completare in maniera proficua la prima metà di campionato».

