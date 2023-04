Dal 1976 la Polisportiva Barbagia di Ollolai, rappresenta un’eccellenza del Taekwondo. Nata su iniziativa di Antonello Arbau e un gruppo di appassionati, prosegue nel suo cammino grazie al supporto del figlio Efrem (Direttore tecnico) e dei tecnici Andrea Nuvoli e Antonello Murru, fra la sede locale e quelle di Sarule e Oliena.

E proprio il nuovo successo del sodalizio che vede 80 iscritti, è targato dal master Efrem Arbau, neo vicecampione italiano nella categoria dei -68 kg, ai recenti campionati nazionali di Bagheria. Per Arbau, 42 anni, un argento che vale doppio, dopo una combattuta finale, vinta poi da Simone Arduini. L’ennesimo tassello di una carriera colma di successi fra under 21,gli Open di Bruxelles e assoluti universitari, giusto per citarne alcuni.

“Un risultato frutto di intensi allenamenti e sacrifici - spiega Arbau - Lo dedico ai ragazzi della Polisportiva e alla mia famiglia. Se sono arrivato fin qui è anche grazie a loro.”

Non solo gare per il maestro, ma l’impegno costante come selezionatore per gli atleti della Polisportiva, formati insieme agli amici e colleghi.

“Qui, intere generazioni hanno centrato importanti risultati – continua Arbau – dai bambini di 4 anni passando per i ragazzi dagli 11 ai 14 anni e oltre i 30. Il nostro sport richiede dedizione e impegno, ma con la costanza e una sana alimentazione può dare soddisfazioni.”

E infatti, la Polisportiva miete successi di ogni tipo, non solo a livello regionale e nazionale, ma anche all’estero con diversi atleti che hanno vestito l’azzurro.

“Siamo orgogliosi di portare alto il nome della Barbagia – conclude Arbau – per le nostre comunità lo sport è una risorsa. Andiamo avanti animati da tanta passione, grazie al sostegno degli iscritti e il supporto delle istituzioni di riferimento.”

© Riproduzione riservata