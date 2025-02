Ancora un derby alle porte, nella Serie B girone E di calcio 5, per il Quartu C5 che domani affronterà alle ore 16, in trasferta, l'Elmas. Un altro match ricco di insidie, che arriva dopo un pareggio in campionato contro la San Sebastiano Ussana e la sconfitta in Coppa Italia contro lo Spes Poggio Fidoni. La squadra del tecnico Massimo Diana non può abbassare la guardia e dovrà scendere in campo col coltello tra i denti. L'atteggiamento giusto sarà fondamentale e di questo Serginho e soci ne sono più che consapevoli.

Ma la gara contro i masesi, per alcuni dei componenti quartesi, non sarà solo un derby. Tra questi Andrea Cau che sabato ritroverà come avversari tanti ex compagni e un suo ex mister: «Un derby è sempre un derby e sarà sicuramente molto agguerito, da una parte e dall'altra. Siamo due squadre che hanno estremo bisogno di fare punti: loro per la lotta salvezza e noi per dare una svolta a questo periodo non troppo roseo. In più tanti di noi, me compreso, ritroveranno tanti amici ed è sempre bello fronteggiarsi dentro il rettangolo di gioco. Con alcuni di loro sono stato compagno di squadra per sei anni, come Angelo Casu. Altri, come Lautaro Monetto, solo per un anno ma è bastato per capire la loro forza. Sono avversari da non sottovalutare. Conosco bene anche mister Mario Mura, con il quale ho condiviso dei bei momenti sportivi. C'è una bella amicizia e massimo rispetto. Vedremo chi avrà la meglio».

I risultati ottenuti nelle ultime gare non sembrano aver destabilizzato l'ambiente che, al contrario, sta cercando di sfruttare questo rallentamento per aggiustare ciò che non è ancora perfetto. Il lavoro è continuo e costante, sistemare i dettagli è fondamentale per ritrovare la retta vita. «Il pareggio con l'Ussana e la sconfitta in Coppa ci danno la grinta in più per fare quel clic mentale e cambiare subito la rotta. Dobbiamo pensare partita dopo partita. Purtroppo lo sport è anche questo, momenti belli e meno belli. Abbiamo molta voglia di rifarci e riprenderci da questo periodo un po' così. Già da mercoledì contro lo Spes si è visto un approccio alla gara differente, più aggressivo. Abbiamo tutte le carte in regola per fare bene sabato», ha spiegato Cau.

La parola d'ordine quindi è vittoria. Cinismo sotto porta e cattiveria agonistica dovranno farla da padrone se si vuole strappare la vittoria in quel di Elmas. E Cau lo sa: «Per vincere questo derby serve il massimo da tutti, staff, giocatori e i nostri tifosi, che sono il nostro uomo in più in ogni gara. Queste sono partite dove anche i minimi dettagli fanno la differenza. Dobbiamo mantenere la lucidità e stare tranquilli, perchè abbiamo tutte le caratteristiche per vincere e dare sempre il massimo, per tutti i 40 minuti di gioco».

© Riproduzione riservata