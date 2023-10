Derthona mostra i muscoli, e per la Techfind non c'è nulla da fare. Sconfitta all'esordio nel campionato di Serie A2 Femminile per la squadra giallonera, superata al PalaVienna dalla più autorevole candidata alla promozione in A1 (54-77 il finale).



In un pomeriggio che ha portato comunque in dote diverse note positive (dal coraggio mostrato, specialmente all'inizio del match, ai 24 personali della francese Pavrette), a fare la differenza è stata la maggior cifra tecnica delle piemontesi, che hanno messo in mostra il talento di giocatrici fuori categoria come Attura, Melchiori e Gianolla.

La gara. La Techfind parte con Berrad, Mura, Ceccarelli, El Habbab e Pavrette. Derthona risponde con Attura, Melchiori, Cerino, Leonardi e Juric. L'inizio di gara premia il coraggio delle selargine, con Pavrette che si erge subito a guida offensiva contro la difesa arcigna delle rivali (12-15 al 10'). La seconda frazione è invece affare delle ospiti, che arrivano a toccare il +17 grazie a un ottimo 44% dalla linea dei tre punti (parziale di 23-9).

La terza frazione torna invece ad essere equilibrata, per merito, in buona parte, della verve di Mura e Pandori. Marangoni e Gianolla però rispondono a dovere, mentre nel periodo conclusivo sale in cattedra il talento di Attura (14 alla sirena). E per la Techfind non c'è più nulla da fare.

«Sono contento della prestazione», commenta il coach giallonero Simone Righi, «abbiamo approcciato bene la gara, poi sono arrivate le difficoltà. Sono comunque soddisfatto per la reazione, considerando che di fronte avevamo una squadra di un’altra categoria».

Techfind San Salvatore Selargius - Autosped BCC Derthona Basket 54-77

Techfind: El Habbab 1, Mura 8, Berrad 4, Ceccarelli, Pavrette 24, Reani, Pandori 11, Granzotto 4, Valenti, Lapa, Corongiu 2, Poddighe. All. Righi

BCC Derthona: Cerino 5, Leonardi 6, Juric 4, Attura 16, Melchiori 7, Marangoni 15, Espedale, Baldelli 9, Gianolla 14, Thiam 2, Castagna, Imuentinyan. All. Cutugno

Parziali: 12-15, 9-23, 19-18, 14-21

© Riproduzione riservata