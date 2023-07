Imbattibile Omar Magliona. In un weekend caratterizzato dal caldo, al Misano World Circuit, il pilota sardo al volante della Norma M20 Fc Zytek ha vinto entrambe le gare aggiungendo altri due trionfi alla lunga collezione 2023 del suo Master Tricolore Prototipi.

Sabato pomeriggio ha difeso con il coltello tra i denti la leadership guadagnata subito dopo il via, domenica invece ha dovuto completare due meravigliosi sorpassi nel finale per andare al comando e mantenerlo sino al traguardo.

Una doppietta preziosa che permette a Magliona di allungare in classifica, le sue dichiarazioni: «Sono felice del risultato finale soprattutto perché si tratta di due successi importantissimi sotto il profilo dei punti conquistati. È stato però un weekend davvero complicato. Non solo era caldissimo e dunque anche fisicamente è stato un vero e proprio inno alla resistenza. Abbiamo sofferto a livello di setup e non avevamo il nostro usuale ritmo gara. Nella seconda corsa insieme alla squadra siamo riusciti a migliorare le performance generali, ma ad esempio con queste temperature elevate non avevamo mai lavorato sulle gomme Pirelli, quindi è chiaro che c’è ancora molto da fare, sperimentare e imparare. Al rientro dopo il break estivo dovremo farci ritrovare più efficaci che mai».

Dopo la pausa di agosto, Magliona tornerà in pista sul circuito di Vallelunga il 9 e 10 settembre.

(Unioneonline/L)

