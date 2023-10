L'Esperia si rifugia nell'abbraccio di Monte Mixi per condurre in porto la prima vittoria in B Interregionale. Sabato pomeriggio (palla a due alle 17), i granata di coach Federico Manca proveranno a sbloccarsi contro la Carver Roma, compagine che sta viaggiando in vetta a punteggio pieno grazie alle affermazioni su Grottaferrata e L'Aquila.

In settimana i cagliaritani hanno lavorato sodo per correggere i difetti emersi nelle prime due giornate, che hanno portato in dote altrettanti stop al cospetto di Palestrina e Grottaferrata: «Stiamo pagando una pre season particolare, senza la possibilità di confrontarci con formazioni del nostro livello», afferma il capitano Fabio Villani, «ci sono tre giocatori nuovi (Potì, Kucan e Spizzichini, ndr) per noi fondamentali, ma che dobbiamo ancora conoscere bene. Ci vorrà del tempo per amalgamarci al meglio. I "reduci" dell'anno scorso conoscono il sistema di gioco, ma per i nuovi non è così. Si tratta di difficoltà sotto gli occhi di tutti, ma restiamo fiduciosi. In settimana ci alleniamo bene e col massimo impegno da parte di tutti. C'è solo bisogno di pazienza, oltre che dell'affetto dei nostri tifosi».

La Carver giungerà nel Capoluogo con delle certezze già consolidate e un organico di ottima carattura. Nel roster capitolino spiccano i nomi di alcuni specialisti della categoria come Afeltra, Benincasa, Fucek e del tiratore Lucarelli, arrivato dalla Virtus Roma: «Non vediamo l'ora di sbloccarci», conclude Villani, «ci proveremo con tutte le forze già da questo turno. La Carver è forte, lo sappiamo, ma sarebbe meraviglioso festeggiare la prima vittoria in casa nostra».

