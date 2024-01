Un match da non sbagliare. L’Esperia ritrova l’abbraccio del pubblico di Monte Mixi per la sfida che sabato pomeriggio (palla a due alle 17) la vedrà opposta al Nuovo Basket Aquilano nell’ottavo turno di ritorno della Serie B Interregionale.

Reduce dal ko, comunque onorevole, in casa della capolista Virtus Roma, la squadra granata cerca punti preziosi per scalare la classifica dopo un periodo complicato (un solo successo negli ultimi 6 turni). «La brutta prestazione offerta contro Perugia, nel primo turno del 2024, ci ha portati a reagire», dice il playmaker Ludovico Sanna, «nonostante i risultati non ci abbiano sempre premiato, contro Viterbo, Roma e Mondragone ci sono state delle note positive. Non sottovalutiamo nessuno e in allenamento lavoriamo sodo. Siamo tutti più concentrati, non si lascia nulla al caso». Il peggio, insomma, sembra ormai alle spalle: «Nell’ultimo periodo siamo sicuramente cresciuti e maturati», sottolinea, «ora ci manca l’ultimo tassello, ovvero accompagnare le buone prestazioni con dei risultati positivi».

L’Aquila è nona in classifica con 12 punti. Quattro in meno dell’Esperia, che all’andata passò in Abruzzo (80-75) grazie all’impatto devastante di Thiam, capace di far registrare ben 30 punti all’esordio in granata: «Ci vorranno organizzazione e intensità», dice ancora Sanna, «sono una squadra fisica, con tre lunghi di stazza e un’ala forte capace di aprire il campo col tiro da tre punti. All’andata riuscimmo a punire bene i loro punti deboli. In settimana abbiamo lavorato con attenzione sui correttivi da applicare contro la loro difesa».

A quattro turni dalla fine della regular season, l’Esperia ha bisogno di incamerare quanti più punti possibili per scalare le gerarchie playoff: «Ci aspettano tanti scontri delicati. Vogliamo provare a vincerli tutti», conclude, «il presupposto fondamentale è ragionare su una partita alla volta concentrandoci il più possibile».

© Riproduzione riservata