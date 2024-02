Beffa amara per l'Esperia, che cade sul campo di Isernia dopo un supplementare nel terz'ultimo turno della B Interregionale. E a condannare la squadra di Manca è stato proprio un cagliaritano cresciuto nel settore giovanile di via Pessagno: la guardia classe 2003 Nicolò Doglio, che con 23 punti (di cui 11 realizzati nell'overtime) ha spinto i suoi a una vittoria pienamente meritata.

Il ko accusato sul parquet dell'ultima della classe è particolarmente doloroso, perché rimanda il verdetto salvezza e la possibile qualificazione ai playoff "Silver" alle ultime due gare da affrontare contro Fiumicino e Ferentino.



La gara. L'Esperia parte con le marce basse: i granata concedono troppo nella metà campo difensiva, mentre in attacco si affidano alle iniziative solitarie di Kucan (28-18 al 10').

Le cose si mettono ancora peggio nel secondo quarto, quando Seguenti Monacelli che porta i suoi a toccare anche il + 17 (37-20). Manca chiama timeout e ordina una difesa a zona che pian piano aiuta i suoi a risalire la china. Floridia ci mette del suo in uscita dalla panchina e propizia il -6 (37-31). Isernia ritrova la doppia cifra di vantaggio con Doglio, ma i cagliaritani limitano i danni alla pausa lunga sul 43-36.

Al rientro in campo 3 "bombe" consecutive di Potì sembrano poter dare un'inerzia diversa al match (-2 sul 49-47). Isernia replica a sua volta con la zona 1-3-1 e ricaccia indietro l'assalto con personalità, anche se la bomba di Floridia sulla sirena del terzo periodo tiene i giochi pienamente aperti (62-57).

Nell'ultimo quarto l'Esperia moltiplica gli sforzi, e dopo aver toccato in due diverse circostanze il -1, riesce a mettere la testa avanti grazie alle triple mandate a referto da Kucan. Picciau allunga il parziale positivo, ma il sospiro di sollievo dura poco: Isernia non demorde e pareggia a quota 80 approfittando di alcune forzature dei rivali. A 15 secondi dal termine Locci avrebbe la palla per regalare la vittoria ai suoi, ma il suo "runner" si spegne sul ferro e rimanda il verdetto all'overtime.

A questo punto, in casa Isernia, si accende il talento ti Doglio: l'ex di turno infila tre canestri dall'arco e due tiri liberi che spaccano definitivamente l'equilibrio. L'Esperia stavolta non ha sufficienti energie per rimontare, e alza definitivamente bandiera bianca sul 93-91.

Basket Isernia-Esperia 93-91 d1ts

New Fortitudo Isernia: Diana ne, Seguenti Monacelli 16, Batalskyi 12, Doglio 23, Sbaragli 7, Pali, Laffitte 9, Arrighini 2, Idrissou 10, Bonucci 3, Raicevic 11. Allenatore Mollica

Esperia Cagliari: Cabriolu 6, Mercenaro ne, Kucan 31, Floridia 15, Potì 20, Villani ne, Thiam 6, Picciau 5, Locci, Tocco ne, Sanna 8. Allenatore Manca

Parziali: 28-18; 43-36; 62-57; 80-80

© Riproduzione riservata