Undici vittorie, due pareggi e altrettante sconfitte. È il ruolino di marcia dell’Alghero nel girone E di Prima Categoria. La formazione giallorossa guida la classifica con 35 punti in compagnia dell’Ittiri Sprint e ha iniziato nel migliore dei modi il girone di ritorno: con una vittoria larga (5-1) a Badesi, poi con un’altra cinquina, stavolta davanti al proprio pubblico, contro il Castelsardo (5-0).

Al di là dei risultati sul campo, con l’obiettivo nemmeno troppo malcelato della Promozione, un primo obiettivo è stato raggiunto: riaccendere la passione tra tifosi e simpatizzanti. In attesa che l’amministrazione comunale provveda a riqualificare il glorioso “Mariotti”, la casa dell’Alghero è il “Pino Cuccureddu” di Maria Pia, omologato per 2000 persone, colorato di giallorosso e sempre gremito in questa prima parte di stagione. Segno inconfondibile che nella Riviera del Corallo, dopo troppi anni di astinenza, c’era voglia di calcio di alta qualità.

Il merito va ascritto alla dirigenza, guidata dal presidente Andrea Pinna, capace di costruire una squadra finalmente competitiva e con grandi ambizioni. Non è un caso che dal mercato invernale siano arrivati rinforzi importanti: dal portiere Walter Frau (ex Latte Dolce e Atletico Uri, tra le altre) ai difensori Antonio Masala e Francesco Manunta, passando per l’ultimo colpo, arrivato dall’Olanda, l’attaccante classe 2000 Carlito Fermina, cresciuto nelle giovanili del Feyenoord.

