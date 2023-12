Con una prova ai limiti della perfezione la Techind Selargius torna alla vittoria superando tra le mura amiche la Limonta Costa Masnaga, terza forza della Serie A2 Femminile. Al PalaVienna finisce 67-51 per le giallonere, trascinate dalla giornata di grazia di Granzotto ed El Habbab, a referto rispettivamente con 24 e 20 punti.



La gara. Il primo quarto è intenso, con le due formazioni che si rispondono colpo su colpo. Granzotto e Ravelli sono le principali bocche di fuoco dei primi 10 minuti, al termine dei quali il San Salvatore è avanti (22-21).

Il secondo quarto, invece, è a trazione selargina, complice l’efficace intensità difensiva: 5 palle recuperate e 7 assist di squadra portano la Techfind al massimo vantaggio, con 14 personali di Granzotto. Le ospiti, tenute a 11 punti in questa tranche di gara, sono trascinate dalla sola Ravelli, anche lei in doppia cifra (14). Si va all’intervallo lungo sul 43-32.



Nel terzo quarto il parziale di 8-0 di Costa sembra rimettere in carreggiata la gara a favore delle ospiti (45-40), ma la reazione di Selargius è incisiva e tanto apre un solco importante (55-41).

La chiave sta ancora nella difesa, capace di far segnare solo 9 punti a Costa Masnaga. Il quarto periodo è sempre ispirato da Granzotto ed El Habbab, spalleggiate da Mura e Reani. Pappalardo e Allievi provano a reagire ma sono timidi tentativi di fronte al muro difensivo delle padrone di casa.

San S. Selargius-Basket Costa 67-51

Techfind Selargius: Reani 2, Mura 12, Granzotto 24, Ceccarelli 2, Pavrette 2, Lai ne, El Habbab 20, Pandori 5, Lapa ne, Porcu ne, Corongiu ne, Poddighe ne. Allenatore Righi

Clv-Limonta Costa Masnaga: Ravelli 17, Piatti 3, Allievi 8, Bernardi 4, Pappalardo 10, Osazuwa 2, Gorini 2, N’Guessan 3, Tibè 2. Allenatore Andreoli

Parzali: 22-21; 43-32; 55-41

