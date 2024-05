La Nuorese travolge la Lanteri Sassari in trasferta (5-1) e festeggia il ritorno in Eccellenza dopo una sola stagione di purgatorio in Promozione. Salto di categoria meritato per i barbaricini dopo una lunga lotta sportiva con l’Alghero, che ha resistito al secondo posto sino alla fine.

Partita in equilibrio fino a pochi minuti dell’intervallo quando L. Manfredi, in grande stile, stoppa di petto e conclude in rovesciata (43’) aprendo le danze al festival del gol verdeazzurro. Raddoppia con una conclusione dal limite Cocco (47’ del primo tempo) che sigla poi il quarto sigillo (12’ della ripresa st) intercettando una palla persa da Delogu e freddando Satta alla sua sinistra. Il tris porta la firma di A. Demurtas (3’ secondo tempo), il quinto gol arriva al triplice fischio con Medde. Di Nuvoli (78’) il gol della bandiera della Lanteri, con una bordata dai 30 metri.

«Siamo contenti», il commento a fine gara di mister Giorico, allenatore della Nuorese, «siamo stati per la maggior parte del campionato in testa e meritavamo questa vittoria. Fino all’ultimo secondo è stato un torneo competitivo e difficile. Il primo pensiero di questa vittoria va ai tifosi».

Fiorenzo Pala

