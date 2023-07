La Castiadese 2011 parteciperà al campionato di Terza categoria. Fondata nel 2011, soprattutto per dare la possibilità agli appassionati di calcio che per diversi motivi non potevano o non hanno avuto la possibilità di giocare nei campionati Figc, ha partecipato ai campionati amatori.

Alla presidenza Antonio Depau, che ha sempre giocato nelle fila del Castiadas, figlio di Manfredi, dirigente per tantissimi anni e onnipresente sulla scia di due bandiere come Pietrino Maccioni e Piero Orrù. Il vice presidente è Alessandro Onano, cugino di Mirko (faro del centrocampista del Castiadas che milita in Promozione), e i dirigenti Luigi Cappai, Francesco Madau, Francesco Cau, Andrea Fanni, Maurizion Serra, Luigi Faa, Matteo Caredda e da quest’anno alcuni giovani intraprendenti come Cristian Cappai, e Umbertino Atzeni.

Il ruolo di direttore sportivo sarà ricoperto dall’esperto Giuseppe Onano, che dopo alcuni anni di lontananza dai campi da calcio ha accettato di aiutare una società che ha come scopo sociale quello di dare la possibilità di praticare lo sport a tanti ragazzi di Castiadas e del Sarrabus che non hanno trovato spazio in altre realtà sportive. «A tal fine», dice il presidente Depau, «si è deciso di affrontare un campionato di Terza che potrebbe dare più stimoli a tanti ragazzi locali e contestualmente, numeri permettendo, di continuare ad affrontare anche il campionato Amatori per non trascurare anche chi ha un’età più avanzata in modo possano trascorrere dei momenti di svago, unendo al divertimento l’esigenza di tenersi in forma fisicamente per poter migliore e preservare lo stato di salute negli anni». Tra le bandiere pronte al rientro pure Mario Codonesu che dopo don Luigi, che aveva fondato la squadra, e Saverio Onano (presidente della storica scalata dalla Prima alla D), è l’ex dirigente con il maggior numero di presenze.

Si sta cercando di coinvolgere anche degli altri dirigenti storici del Castiadas, che hanno sempre fatto sport con grande amore e passione, i quali stanno pensando, come Onano ad un rientro nel mondo dello sport.

Alla guida tecnica è stato riconfermato il mister Mino Saponaro per il quinto anno consecutivo con tutta la rosa che si è affermata vincitrice del torneo amatori e del titolo regionale nella passata stagione. Con qualche innesto, tra i quali quello di Luca Orrù, (che ha militato anche nel campionato di Serie D ed Eccellenza, all’epoca in cui il Castiadas era ai vertici del calcio regionale sardo) ed i fratelli Lampus, Marco ed Andrea (ex Villasimius). La società punta a disputare un percorso sportivo dignitoso anche nel campionato di Terza con obbiettivi principali la lealtà sportiva, la disciplina e la correttezza. «Se si riuscirà poi a coniugare con tali valori anche le vittorie (che vengono in secondo piano) - chiude – ci troveremo davvero di fronte ad un connubio positivo per tutto il paese».

