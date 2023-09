Dal mare, fin su in alta Gallura, per conquistare la vetta. Questo è il percorso compiuto, domenica scorsa, dall'Ilvamaddalena, che ottenuta la vittoria in quel di Calangianus condivide ora il primo posto, dopo due giornate, con Ghilarza,Taloro Gavoi e Barisardo.

Tornando al derby tra le galluresi del mare e dell'interno, c'è da mettere in risalto che sia Calangianus che Ilva sono da considerare,numeri alla mano, due fra le tre società più longeve dell'intero panorama calcistico sardo. I biancocelesti maddalenini ,assieme ai rossoblu della Torres Sassari, sono le più antiche (1903) della Sardegna, seguite a ruota dai giallorossi calangianesi (1905), che di fatto sono terzi.

Per quanto riguarda i trascorsi i maddalenini o arsenalotti, come venivano chiamati una volta, sono retrocessi la stagione scorsa dalla serie D e vantano una partecipazione alla C2.

I calangianesi possono vantare, in questi 118 anni di vita, ben 39 campionati di quarta serie come familiarmente viene chiamata la serie D nel laborioso centro gallurese. Tornando all'attualità, per le galluresi della serie A sarda la situazione è questa: Ilva in vetta a 6 punti, Tempio, anch'esso con un luminoso passato, con varie annate in C2, a quota 3 (domenica riposava), mentre a zero punti si trovano Calangianus e San Teodoro Porto Rotondo, battuto tra le mura amiche dal Ghilarza.

GIANNI PISCHEDDA

Didascalia foto: Carlo Cotroneo allenatore Ilvamaddalena. Foto Pischedda

