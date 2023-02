Edoardo Mameli sfonda il muro dei 200 gol con la maglia dell’Ilbono, il suo paese. L’attaccante di 32 anni ha raggiunto il traguardo in occasione della gara che i biancoverdi hanno disputato sabato pomeriggio al campo “Ulestri” di Ilbono.

Durante la sfida di Seconda categoria con la Bariese, terminata 3-3, Mameli ha messo a segno 2 gol. A premiarlo con una targa ricordo Giuseppe Stochino, colonna storica del calcio locale.

«E non è ancora finita», ha detto Mameli, figlio d'arte (il papà Franco è stato un eccellente giocatore prima e successivamente tecnico che, in passato, ha guidato Ilbono e Castor, tra le altre). Edoardo Mameli è cresciuto nelle giovanili dell’Ilbono, squadra nella quale ha sempre militato, salvo qualche sporadica esperienza in altri club del territorio.

