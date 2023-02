È un periodo delicato in casa Sant’Elena. La sconfitta rimediata a Maracalagonis nello scontro diretto contro il Li Punti terminato 3-2, ha fatto piombare i campidanesi in piena zona playout. Uno scenario impronosticabile a inizio stagione vista la grande qualità della rosa messa in piedi dal ds Mario Orrù.

Con l’arrivo del nuovo tecnico Marco Piras, subentrato due settimane fa al dimissionario Nicola Agus, c’è stata subito una reazione. La vittoria, ottenuta sul campo del Monastir, sembrava aver ridato maggior serenità e consapevolezza a Ragatzu e compagni. Ma la scorsa settimana sono arrivate due sconfitte pesanti, contro Villacidrese e Li Punti, che di fatto hanno risucchiato i quartesi nella lotta per non retrocedere. La fortuna, poi, non sembra girare al Sant’Elena. Un legno, colpito da Delogu, ha negato il pari ai biancoverdi nel match contro i sassaresi. Pesano, inoltre, gli infortuni: Piras ha dovuto rinunciare nell'ultima gara agli acciaccati Caboni e Vignati, e allo squalificato Daniele Porcu, tre pilastri della rosa.

Proprio Porcu, difensore centrale di esperienza (classe ’82), arrivato dall’Iglesias durante la sessione di mercato invernale, analizza il momento dei quartesi: «Sicuramente, dopo la vittoria di Monastir, non ci aspettavamo queste ultime due sconfitte. La classifica non è delle migliori ma non ci preoccupa. Dobbiamo, semmai, renderci conto che l’obiettivo per cui dobbiamo lottare è attualmente la salvezza. Il mister? Lo conosciamo bene, è tra i più esperti della categoria. È arrivato poco più di una settimana fa ma, giocando tre gare ravvicinate, ha potuto lavorare solo su concetti base. È l’uomo che può tirarci fuori da questa situazione. Noi dobbiamo solo seguirlo».

Porcu con il Sant’Elena ha collezionato appena 5 presenze e in questa stagione è andato a segno una sola volta, all’andata, con la maglia dell’Iglesias. Il difensore si sofferma anche sul periodo in cui sedeva in panchina mister Agus: «Purtroppo abbiamo perso alcune gare per episodi a nostro sfavore. Quest’anno, poi, il livello del campionato si è alzato notevolmente e gli errori si pagano. Ora dobbiamo lavorare con tranquillità per raggiungere il prima possibile l’obiettivo salvezza».

Domenica la squadra di Piras affronta l’Ossese, reduce da due ko consecutivi. Per i quartesi l’imperativo è vincere per uscire il prima possibile dalla zona calda.

© Riproduzione riservata