Termina con la gara d'esordio l'avventura Coppa Italia per il Quartu C5 che, davanti al pubblico casalingo del PalaBeethoven, esce dal parquet sconfitto ai tempi supplementari 2-5 dallo Spes Poggio Fidoni.

Il match comincia bene per i padroni di casa che in appena quattro minuti di gioco portano il risultato a loro vantaggio per 2-0 grazie alle reti di Coni e del talento 2008 Previdelli. Gli ospiti però riaprono il match al 9' con la rete di Batiz, riaprendo la partita. Al 16' lo Spes ha la possibilità di pareggiare i conti grazie ad un rigore a favore, ma un grandissimo Cara gli nega la gioia. All'intervallo si va con un risultato di 2-1 ma nella ripresa i laziali trovano il 2-2 con Daricca.

I tempi regolamentari terminano in parità e per decretare il passaggio del turno di una delle due squadre bisogna andare ai supplementari. Qui, complice forse la stanchezza per i tanti impegni ravvicinati, la giovane età di gran parte dei componenti del Quartu o le tante defezioni presenti, lo Spes ha la meglio: un doppio Piras e la rete di Pandolfi chiudono i giochi e regalano la vittoria ai gialloverdi.

«Sono e siamo dispiaciuti per il risultato finale, ma quella di oggi è stata in un certo qual modo una vittoria. Raggiungere la Coppa Italia di Serie B è stato il frutto di tre anni di lavoro da parte della squadra, partita da una C2 e ora arrivata fino a qui. Oggi ho avuto anche l'onore di portare la fascia al braccio, per me è stata la prima volta. Ho dato il tutto per tutto per la squadra, così come i miei compagni hanno fatto per me. Il risultato non è quello che volevamo, ma faremo tesoro di questa esperienza. Ora testa al campionato ed a fine stagione tireremo le somme», così Davide Casponi ha commentato al termine dell'incontro.

E come ha ben ricordato il giovane capitano classe 2004, c'è subito il campionato su cui focalizzarsi. Sabato, alle 16, nuova giornata e nuovo derby, questa volta in trasferta contro l'Elmas.

© Riproduzione riservata