Per tre lunghi giorni, dal 17 al 19 agosto, Porto San Paolo non si è animata soltanto di turisti, ma anche di cestisti di tutte le età. L'occasione l'ha offerta la quarta edizione del "Sunset Tournament", competizione di basket 3 contro 3 (inserita nel circuito regionale Fisb) che ha visto la partecipazione di ben 36 formazioni suddivise tra le categorie Pro senior, Amatori, Under 15 e Under 13.

Con l'incantevole cornice dell'Isola di Tavolara a fare da sfondo, quasi 150 atleti provenienti da varie zone d'Italia si sono dati battaglia a suon di canestri.

Alla fine il successo è andato ai "Csn", squadra composta da Nicolò Gaias, Riccardo Assi e Francesco Sessi. In una combattutissima finale, i tre "ballers" giunti da Cernusco sul Naviglio (hinterland di Milano) hanno avuto la meglio su una formazione comasca.

Soddisfatto per il successo di pubblico e di partecipanti l'organizzatore Mattia Pipiciello, giocatore del Calasetta Basket (Serie C) e deus ex machina dell'Asd Streetball Olbia: «Siamo soddisfatti», afferma, «quest'anno abbiamo scelto di spostarci in una bellissima località turistica, e la risposta in termini di presenze è stata più che confortante. Il torneo ha proposto un livello tecnico molto interessante. Ringraziamo l'amministrazione comunale di Loiri Porto San Paolo, tutti gli sponsor e i collaboratori che ci hanno aiutato a portare avanti l'iniziativa».

Finali regionali Fisb. Il Sunset Tournament ha avuto una coda di prestigio domenica 20 agosto con i "Regionals 2k23", ovvero le finali sarde del circuito Fisb (Free Italian Streetball). Ad avere la meglio, in questo caso, è stato il team composto da Gabriele e Samuele Monaco (cestisti della Santa Croce Olbia) e da Alessandro Serra e Gabriele Careddu (in forza allo Stars Basket Bologna).

I quattro hanno sovvertito tutti i pronostici della vigilia laureandosi campioni regionali della disciplina e staccando il pass per il prestigioso il Fiba 3x3 Lite Quest Playground Festival, evento di caratura mondiale che terrà banco il prossimo weekend a Cagliari, negli impianti dell'Esperia. I vincenti di questa competizione avranno la chance di partecipare al Challenger iridato in programma a Spalato, in Croazia.

