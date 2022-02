Nulla di meglio del ritorno in campo a stretto giro per metabolizzare una sconfitta. Anche se l’avversario si chiama Millenium Brescia.

Reduce dal kappaò casalingo subito dall’Olimpia Teodora Ravenna, l’Hermaea Olbia ritrova domani il GeoPalace (20.30) in occasione del recupero della 4ª giornata di ritorno della A2 femminile di volley contro la capolista del girone A, a +7 in classifica. Un antagonista tosto che la squadra di Dino Guadalupi rispetta ma non teme. “Brescia è cresciuta rispetto all’inizio del campionato e si è rinforzata, abbiamo grande rispetto per l’avversario e conosciamo la sua forza, ma non abbiamo paura”, assicura la capitana Giorgia Caforio. “Domenica è stato emozionante tornare in campo, non vedevamo l’ora di ripartire dopo la lunga sosta forzata – fa un passo indietro il libero biancoblù – ma sapevamo che avremmo potuto andare incontro a dei cali fisici, e credo che siano stati proprio questi a condizionare anche l’aspetto mentale”.

A maggior ragione contro Brescia, l’Hermaea dovrà essere brava a gestire le energie. “Faremo la nostra partita a testa alta: arriviamo all’appuntamento in condizioni tutt’altro che ideali dal punto di vista fisico, ma non partiamo battute”, conclude Caforio. Arbitreranno il match Dario Grossi e Luca Pescatore.

