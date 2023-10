Quella che si gioca domani pomeriggio al Walter Frau (calcio di inizio ore 15) fra Ghilarza e Tharros, non è soltanto una gara in calendario per il nono turno del campionato di Eccellenza.

È un derby provinciale molto atteso che si disputa nel massimo campionato regionale di calcio (l’altro è con il Bosa), ma racchiude anche motivi di natura sociale che vanno al di là del match calcistico.

E’ infatti la "sfida" fra la squadra del capoluogo e quella della "provincia". Compagini che si conoscono bene, si rispettano, ma che che ambiscono (sportivamente) a superarsi.

L'undici guidato dal tecnico sassarese Giacomo Demartis vorrà proseguire nella striscia positiva che la vede al secondo posto, quello allenato da Antonio Lai (ex di turno alla alla pari del portiere Gabriele Mereu e del preparatore Adrano Bachis), vorrà ottenere un risultato prestigioso per scalare posizioni importanti di classifica.

Nella scorsa stagione i giallorossi vinsero largamente entrambe le gare in campionato, ma vennero eliminati dalla Coppa proprio dalla Tharros.

