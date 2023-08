In soli dieci mesi ha saputo conqusitare tutti, sia dentro che fuori dal campo. A suon di canestri e sorrisi, Valentin Garello si è preso la piazza cestistica cagliaritana, guidandola al salto dalla C Gold alla B Interregionale. La conferma per il prossimo campionato non è arrivata, ma l'affetto e la gratitudine resteranno indelebili.

L'ala di Rosario (Argentina), top scorer dei granata nell'ultimo torneo con oltre 17 punti di media in 29 apparizioni sul parquet, ha salutato l'Isola con un post sul suo profilo Instagram:



«Grazie all'Esperia per questa fantastica avventura - ha scritto - grazie per le emozioni e per tanto amore. Grazie ai colleghi, allo staff tecnico, ai tifosi e tutte le persone che compongono la società. Grazie anche a tutta la città e a tutto il meraviglioso popolo sardo. E grazie a Dio per avermi fatto trovare ancora una volta una casa lontano da casa. Forza Esperia e forza Cagliari per sempre».

Arrivato in Sardegna dopo un'esperienza a Catania, sempre in C Gold, Garello ha preso in mano l'attacco esperino per larghi tratti della stagione, trovandosi perfettamente a suo agio nei concetti tattici di "dribble drive offense" proposti dal tecnico Federico Manca. In un'annata vissuta da assoluto protagonista, l'esterno sudamericano ha fatto registrare ben 10 "escursioni" sopra i 20 punti, con in mezzo un season high di 33 personali fatto registrare l'11 marzo sul parquet di Formia.



