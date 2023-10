Sarà Ferrini Delogu Legnami-Torres la sfida da copertina del secondo turno di C Unica. Domani (19) al PalaSant'Elena le due formazioni finaliste dell'ultimo torneo di C Silver si ritroveranno faccia a faccia.

Il peso del pronostico è tutto per i quartesi, che nella gara d'esordio, vinta agevolmente a Elmas, hanno messo in vetrina la produttività offensiva della coppia Graviano-Samoggia (60 punti in due). Dall'altra parte, invece, i giovani talenti in orbita Dinamo Sassari allenati da Antonio Carlini proveranno a far leva, come sempre, su talento e sfrontatezza.

Le altre. Trasferta a Olmedo per l'Antonianum, a caccia del bis sul parquet della Dinamo Alghero (domani, 18), mentre alla stessa ora l'Elmas sarà di scena a Sassari contro il Sant'Orsola.

Dopo la bella affermazione all'esordio, l'Olimpia Cagliari di Roberto Zucca testerà il suo stato di forma in casa della matricola Innovyou Sennori (18.30).

A chiudere il quadro l'unico posticipo domenicale, in programma domenica, alle 18, al PalaMellano di Sestu, con l'Astro che battezzerà l'esordio in stagione del Calasetta, fermo domenica scorsa per il turno di riposo.

© Riproduzione riservata