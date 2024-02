Nel derby di andata,sia il San Teodoro Porto Rotondo che il Calangianus, stazionavano nelle perigliose acque del fondo classifica. Da allora di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia (anche se meteorologicamente parlando, ahinoi, molto poca). I Teodorotondini, proprio da quella gara in poi hanno ripreso il mare, con la perizia di navigati marinai , con al timone Riccardo Sanna, tanto da ritrovarsi ad un tiro di schioppo dai play off. C'è però un importante dettaglio da evidenziare: la classifica è molto corta.

La prima candidata ad entrare nel segmento play off conta attualmente 30 punti , mentre quella appena sopra i play out, che dunque attualmente sarebbe salva, ne ha 23, la forbice è di soltanto 7 punti. Rimanendo sul tema miglioramenti,anche la situazione che accompagna i galluresi dell'interno è molto meno allarmante di quanto lo fosse l'autunno scorso. Il Calangianus con i suoi 21 punti si ritroverebbe, ora come ora, a disputare i play out, poiché è tre punti sopra dalla retrocessione diretta , ed altrettanti ne mancano all'appello per evitare gli spareggi. Sabato andrà in scena al "Signora Chiara" il ritorno del derby montano-marino, con i giallorossi che nella fase discendente sono già a quota quattro per quanto concerne questo tipo di sfide.

Sinora il capitolo derby per gli uomini di Pasquale Malu , ha fatto registrare 3 sconfitte ( 2 con l'Ilva), col San Teodoro, e la vittoria sui "cugini" tempiesi. I lagunari, dal canto loro, hanno perso con Ilva e Tempio e vinto col Calangianus. La parte del leone, manco a dirlo, l'ha fatta la capolista Ilva, che ha fatto l'en plein contro il Calangianus, superato il San Teodoro e pareggiato col Tempio. Quest'ultima ha battuto in casa il San Teodoro, pareggiato con gli isolani, e perso a Calangianus. Ultima nota di cronaca: i due allenatori subentranti vale a dire Malu per i giallorossi e Sanna per i viola, è la prima volta che si confrontano in questa stagione.

